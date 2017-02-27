Правительство прокредитуют десятки тысяч россиян

Программа «народных облигаций» позволит правительству привлечь деньги десятков тысяч россиян. Об этом в понедельник, 27 февраля, в беседе с «Лентой.ру» заявила главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

«Экономическая суть идеи мне не очевидна. Много облигаций продать не удастся, просто потому что для людей покупка таких бумаг — вещь не очень понятная и привычная. В лучшем случае, удастся занять 20-30 миллиардов рублей. Если программа будет реализовываться через госбанки, то возможно, удастся привлечь средства от десятков тысяч граждан. Вряд ли сотен тысяч», — полагает эксперт.

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По ее словам, емкость рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения несопоставима с банковским. Поэтому, отметила Орлова, идея Минфина выглядит скорее как пиар-ход.

«Можно сказать, что долгосрочно приучают население к такому инвестированию. Но вообще, с точки зрения пополнения бюджета, намного легче привлекать средства институциональных инвесторов частного сектора экономики», — подчеркнула она.

Ранее 27 февраля министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в апреле выпустят ОФЗ для населения. По словам чиновника, бумаги будут отличаться высокой надежностью. Он также понадеялся на то, что россияне купят облигации на средства, которые не лежат на банковских депозитах. По его словам, население могло бы прокредитовать государство на так называемые деньги из-под подушек.