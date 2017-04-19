Медведев отказался бояться цен на нефть

Цены на нефть и санкции уже не пугают, Россия научилась использовать ситуацию в своих интересах. Об этом в среду, 19 апреля, заявил премьер-министр Дмитрий Медевдев в ходе отчета о работе правительства в Госдуме. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По словам премьера, Россия вступила в конкурентную борьбу на рынках. «Прошедший год стал годом осознанных возможностей», — заявил Медведев.

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Ранее, 17 апреля, глава правительства заявил, что экономика России вошла в стадию роста.

Он также говорил, что ненефтяные доходы российского бюджета выросли до 64 процентов.

По мнению Медведева, дополнительные нефтяные доходы могут спровоцировать рост инфляции выше запланированных четырех процентов, если их направить на увеличение бюджетных расходов.