Медведев отказался отвечать на обвинения «политического проходимца» Навального

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы отказался комментировать обвинения, выдвинутые против него в расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 19 апреля.

«Я уже на эту тему высказывался, могу лишь еще раз сказать и вам: я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев», — заявил глава правительства, отвечая на соответствующий вопрос депутата от КПРФ Николая Коломейцева.

При этом Медведев подчеркнул, что, по его мнению, уважаемая им фракция КПРФ также должна воздержаться от подобных комментариев.

В начале апреля Госдума отказалась организовать проверку по материалам расследования ФБК о премьер-министре Медведеве. Инициаторами проверки выступили три депутата-коммуниста, в том числе Николай Коломейцев. Глава фонда «Дар» Илья Елисеев, о котором также говорится в материалах ФБК, заявлял о намерении подать иски против Навального и основанного им фонда в связи с выдвинутыми обвинениями.