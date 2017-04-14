Глава фонда «Дар» Елисеев пригрозил судом в связи с обвинениями Навального

Руководитель фонда «Дар» Илья Елисеев намерен подать иски в связи с обвинениями оппозиционера Алексея Навального и основанного им Фонда борьбы с коррупцией в причастности к коррупции. Об этом Елисеев заявил в интервью «Коммерсанту».

«И авторам, и всем распространителям баек о том, как мы "работаем" в интересах государственных и политических деятелей, придется отвечать по закону. Это единственный правильный и цивилизованный путь защиты репутации. Мы намерены обратиться в судебные инстанции с исками о защите деловой репутации к первоисточникам и ряду СМИ, распространяющих ложную информацию о "Даре" и его компаниях, хотя и я понимаю, что это может способствовать политической раскрутке отдельных персонажей», — отметил Елисеев.

Он пояснил, что фонд «Дар» является некоммерческой организацией и реализует «проекты в интересах общества и государства». Фонд существует более десяти лет, и никто из официальных лиц не имел к его созданию отношения, добавил Елисеев.

Он рассказал также, что один из ключевых приоритетов некоммерческой деятельности структуры — восстановление исторических зданий, представляющих культурную и историческую ценность.

Ранее в Люблинский районный суд Москвы поступил иск миллиардера Алишера Усманова к Навальному и ФБК. Бизнесмен принял такое решение в связи с публикациями, порочащими честь и достоинство, а также клеветой в опубликованных «расследованиях».

В материалах ФБК о якобы связанных с премьер-министром России Дмитрием Медведевым благотворительных и некоммерческих фондах утверждается, что сокурсник Медведева Елисеев и связанный с ним фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью пять миллиардов рублей. Бизнесмен отверг все обвинения.

В свою очередь, Медведев назвал якобы собранный на него компромат «чушью и какими-то бумажками».