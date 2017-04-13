Усманов подал в суд на Навального

В Люблинский районный суд Москвы поступил иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.

Заявление Усманова зарегистрировано. «Речь идет об иске о защите чести и достоинства», — уточнила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Людмила Морозова.

О намерении судиться с Навальным бизнесмен заявил 11 апреля. Усманов принял такое решение в связи с публикациями, порочащими честь и достоинство, а также клеветой в опубликованных расследованиях ФБК.

В материалах ФБК о якобы связанных с премьер-министром России Дмитрием Медведевым благотворительных и некоммерческих фондах утверждается, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ним фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью пять миллиардов рублей. Бизнесмен отверг все обвинения и объяснил, что обменял усадьбу в Знаменском на предложенную «Соцгоспроектом» землю рядом с его загородным домом. В пресс-службе USM Holdings выводы Навального и ФБК сочли некомпетентными.

Медведев в свою очередь назвал якобы собранный на него компромат «чушью и какими-то бумажками».