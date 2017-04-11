Усманов подаст против Навального иск за клевету

Бизнесмен Алишер Усманов собирается подать в суд на оппозиционера Алексея Навального в связи с публикациями, порочащими честь и достоинство, а также клеветой в опубликованных расследованиях. Об этом Усманов сообщил ТАСС.

«Навальный вводит людей в заблуждение, и его утверждения — клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний пиар, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления», — отметил предприниматель.

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«В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы», — добавил Усманов.

Бизнесмен подчеркнул, что у Навального нет морального права обвинять его, так как он ведет свои дела «прозрачно и законно», обеспечивая работой более сотни тысяч человек, а его расходы на благотворительность превышают сто миллионов долларов в год.

В начале марта было опубликовано расследование Фонда борьбы с коррупцией, основанного Навальным, о якобы связанных с премьер-министром России Дмитрием Медведевым благотворительных и некоммерческих фондах. В материале, в частности, утверждалось, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ним фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 миллиардов рублей.

Ранее в Кремле эти материалы назвали «примером творчества осужденного гражданина».