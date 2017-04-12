Представители Усманова указали Навальному на проблемы со зрением

Выводы оппозиционера Алексея Навального о характере сделки между миллиардером Алишером Усмановым и фондом «Соцгоспроект» по обмену имуществом некомпетентны, заявили в пресс-службе USM Holdings. Об этом сообщает Rambler News Service.

«Господин Навальный очень любит публиковать красивые картинки и топографические снимки, но очень невнимательно читает документы. В очередной раз он показывает свою некомпетентность и склонность ко лжи, а может, просто проблемы со зрением», — отметили в холдинге.

Сам Усманов в вышедшем 12 апреля интервью «Ведомостям» объяснял, что обменял два участка и дом в подмосковном селе Знаменское на предложенную «Соцгоспроектом» землю на Рублевке, чтобы расширить территорию возле своего особняка, где он живет больше 20 лет, напомнили в USM Holdings. В пресс-службе уточнили, что участок находился в собственности у «Группы Ист Инвест», с которой у фонда было соглашение о совместном освоении земли и возведении на ней коттеджного поселка на продажу. «По условиям соглашения "Группа Ист Инвест" должна была предоставить участок, а фонд "Соцгоспроект" — финансирование. Отсюда наличие в той сделке нескольких этапов и несколько сторон. Если господин Навальный располагает другими "открытиями", у него будет отличная возможность представить их в суде», — добавили представители бизнесмена.

11 апреля Усманов заявил, что намерен судиться с Навальным. Миллиардер принял такое решение в связи с публикациями, порочащими честь и достоинство, а также клеветой в опубликованных расследованиях основанного оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

В начале марта ФБК опубликовал расследование о якобы связанных с премьер-министром России Дмитрием Медведевым благотворительных и некоммерческих фондах. В частности, в материале утверждалось, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ним фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 миллиардов рублей. В Кремле эти материалы сочли «примером творчества осужденного гражданина», сам премьер назвал якобы собранный на него компромат «чушью и какими-то бумажками».