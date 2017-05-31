Навальному отказали в организации митинга в Москве 12 июня

Мэрия Москвы отказала оппозиционеру Алексею Навальному в организации акции против коррупции 12 июня. Об этом «Интерфаксу» сказал глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Он пояснил, что гражданину, который привлекался к административной ответственности, запрещено быть устроителем публичного мероприятия.

При этом сторонникам Навального предложили перенести массовое шествие и митинг с Тверской улицы на проспект Сахарова или на юго-восток столицы. По словам Черникова, «проспект Сахарова — традиционное для проведения таких мероприятий место в центре города, где проще организовать движение транспорта, особенно в праздничный день».

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Чиновник отметил, что 12 июня на улицах Тверская и Охотный Ряд намечены мероприятия в честь Дня России, а на 1-й Тверской-Ямской проводятся ремонтные работы. «Мы готовы продолжать переговоры в любой день, никакой напряженности не видим», — сказал представитель мэрии, напомнив, что в соответствии с законом срок согласования массового мероприятия заканчивается за три дня до его проведения.

Команда оппозиционера подала заявки на организацию акции 29 мая. Мэрия рассматривала два одинаковых уведомления — от самого Навального и от его соратника, директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова.

В марте 2017 года Навальный привлекался к ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а также за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Речь идет об антикоррупционной акции 26 марта.

Согласно части 1 статьи 5 федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», организатором публичного мероприятия не может быть человек, имеющий неснятую или непогашенную судимость за преступления против конституционного строя, безопасности государства или общественной безопасности, либо тот, кто больше двух раз привлекался к административной ответственности.