Навальный отказался удалять расследование о Медведеве

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что не намерен удалять из сети расследование о российском премьер-министре Дмитрии Медведеве, несмотря на постановление суда. Об этом он написал в среду, 31 мая, на своей странице в Twitter.

«Суд обязал меня удалить расследование "Он вам не Димон". Да, конечно. Спешу и падаю. Это исключается полностью», — отметил оппозиционер.

Как передает ТАСС, Навальный намерен обжаловать вердикт. «Мы считаем это решение незаконным и будем обжаловать его в апелляционной инстанции», — заявил он.

При этом оппозиционер отметил, что «то, что мы видели сегодня, нельзя назвать судебным процессом». «Были отклонены все наши ходатайства, не были допрошены наши свидетели, не исследованы представленные нами документы», — приводит агентство его слова.

Ранее 31 мая Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Оппозиционера обязали опровергнуть сведения о даче основателем USM Holdings взятки Медведеву и его первому заместителю Игорю Шувалову, осуществлении цензуры в «Коммерсанте», недоплачивании налогов в России и участии в незаконной приватизации. Навальному также дали 10 дней на удаление публикаций про Усманова, которые признаны порочащими его честь и достоинство. Финансовых претензий иск не содержал.

30 мая защита оппозиционера ходатайствовала о вызове в суд Медведева и Шувалова в качестве свидетелей, однако получила отказ.

Усманов подал иск к Навальному и ФБК в апреле. Он решил судиться из-за опубликованных в начале марта материалов организации (среди них — фильм «Он вам не Димон», который на 31 мая посмотрели 21 миллион раз).

Основатель USM Holdings несколько раз обвинял оппозиционера во лжи. Медведев, в свою очередь, назвал якобы собранный на него компромат чушью.