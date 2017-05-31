PornHub предложил Навальному разместить у себя расследование о Медведеве

PornHub предложил Алексею Навальному перезалить на порносайт фильм-расследование «Он вам не Димон», который Люблинский районный суд Москвы постановил опровергнуть и удалить. Объявление появилось в русскоязычной группе PornHub во «ВКонтакте».

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Ранее в среду, 31 мая, после оглашения вердикта судьи оппозиционер заявил, что не намерен удалять из сети расследование о российском премьер-министре Дмитрии Медведеве. «Спешу и падаю. Это исключается полностью», — написал Навальный в Twitter.

Люблинский суд удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова, который в апреле потребовал от Навального и его Фонда борьбы с коррупцией опровергнуть сведения о нем, приведенные в фильме «Он вам не Димон».