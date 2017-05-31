Суд обязал Навального удалить расследование о Медведеве

Люблинский районный суд Москвы обязал оппозиционера Алексей Навального опровергнуть сведения, изложенные в расследовании о российском премьер-министре Дмитрии Медведеве. На это у политика есть три месяца, сообщает «Медиазона».

Кроме того, оппозиционер должен в течение 10 дней удалить публикации про бизнесмена Алишера Усманова, которые признаны порочащими его честь и достоинство.

«Вернулась судья, зачитывает решение. Иск Усманова удовлетворить. Признать порочащими сведения о даче взятки Медведеву, [первому вице-премьеру Игорю] Шувалову, цензуре в "Коммерсанте" и все остальное (...) Удалить и все остальные публикации и ролики в интернете и извиниться», — написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter.