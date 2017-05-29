Навальный открестился от страха перед Усмановым

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что не боится бизнесмена Алишера Усманова, с которым он ведет заочный диалог в интернете. Об этом он сказал в видеоролике на своем канале на YouTube.

По словам политика, его не получится купить или запугать, и добавил, что провести этот видеодиалог ему несложно.

26 мая в пресс-службе Усманова заявили, что он готов представить суду доказательства того, что обвинения Навального в его адрес являются ложными. По подсчетам представителей бизнесмена, оппозиционер солгал трижды.

За два дня до этого политик и миллиардер обменялись видеообращениями. Усманов в своем ролике вновь обвинил Навального во лжи и отказался от публичных дебатов с ним, оппозиционер выразил сожаление в связи с этим решением.

Заочная полемика между ними началась 18 мая с записанного Усмановым 12-минутного видео. В нем бизнесмен опроверг обвинения, которые ему предъявил Навальный и основанный им Фонд борьбы с коррупцией в фильме о якобы связанных с премьер-министром Дмитрием Медведевым благотворительных и некоммерческих фондах.