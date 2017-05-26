Пресс-служба Усманова обвинила Навального в тройной лжи

Бизнесмен Алишер Усманов готов представить суду доказательства того, что обвинения оппозиционера Алексея Навального в его адрес являются ложными. Об этом говорится в сообщении его пресс-службы, выдержки из которого в пятницу, 26 мая, приводит Rambler News Service.

Комментарий последовал в ответ на короткий видеоролик политика, опубликованный 24 мая. В тексте говорится о бездоказательности заявлений, согласно которым Усманов отбывал в узбекистанской тюрьме срок за изнасилование. В пресс-службе подчеркнули, что такая или подобная статья отсутствует в приговоре от 1980 года, а также в определении Военной коллегии Верховного суда Республики Узбекистан от 2000 года, отменившей вердикт. Нет такой информации и в книге бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея, на которую ссылается оппозиционер.

«Таким образом, господин Навальный солгал трижды: во-первых, Усманов никогда не был осужден за изнасилование, во-вторых, Навальный не читал книги, о которой говорит, в третьих — в книге нет об этом ни слова. Видимо, Навальный в очередной раз попытался уйти от ответственности, предлагая Усманову обращаться с претензией о клевете к господину Мюррею?» — поинтересовались представители Усманова, напомнив, что распространитель лживой информации несет ответственность по статье 152 ГК РФ.

Конфликт между Усмановым и Навальным начался после того, как Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; основан оппозиционером) в начале марта опубликовал расследование о якобы связанных с премьер-министром Дмитрием Медведевым фондах. В материалах, в частности, утверждалось, что бизнесмен передал по договору пожертвования земельный участок сокурснику главы правительства Илье Елисееву и аффилированному с ним фонду «Соцгоспроект». Усманов, как и другие участники предполагаемой сделки, обвинения отверг.

Предприниматель подал иск к Навальному и ФБК, в котором потребовал опровергнуть сведения, не соответствующие, по его мнению, действительности. Кроме того, его пресс-служба выпустила несколько заявлений, в которых обвинила политика во лжи. Позднее Усманов также записал два обращения к Навальному. Первое, от 18 мая, длится 12 минут, в нем бизнесмен дает разъяснения по предъявленным обвинениям. Во втором ролике, датированном 24 мая, Усманов отказался от дебатов с оппозиционером и сравнил его с Полиграфом Шариковым, героем книги Михаила Булгакова «Собачье сердце».