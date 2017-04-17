Суд принял иск Усманова к Навальному

Люблинский суд Москвы принял к производству иск бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Людмила Морозова.

«Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 09:15 мск 18 мая», — сказала она.

Как передает «Интерфакс», Морозова отметила, что в ходе беседы суд предложит сторонам рассмотреть вопрос о заключении мирового соглашения. Если оно не будет достигнуто, то суд назначит дату рассмотрения иска по существу.

По словам пресс-секретаря, финансовых претензий у предпринимателя нет. «Усманов просит обязать Навального опровергнуть сведения, которые, по его утверждению, не соответствуют действительности», — добавила Морозова.

О том, что в суд поступило исковое заявление бизнесмена о защите чести и достоинства, стало известно 13 апреля.

Усманов решил судиться из-за опубликованных в начале марта материалов ФБК, в которых утверждается, что Усманов, основатель USM Holdings, якобы передал участок с домом в селе Знаменское на Рублевско-Успенском шоссе в дар фонду «Соцгоспроект». Главой наблюдательного совета этого фонда, как отмечается, является Илья Елисеев — однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева. Усманов объяснил, что обменял усадьбу в Знаменском на предложенную «Соцгоспроектом» землю площадью 12 гектаров рядом с его загородным домом на Рублевском шоссе. Однако, по словам Навального, участок в 12 гектаров, о котором говорит Усманов, не имеет отношения к «Соцгоспроекту».

Медведев, в свою очередь, назвал якобы собранный на него компромат чушью.