Навальный пригласил Усманова на теледебаты

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что готов поучаствовать в открытых дебатах на телевидении с предпринимателем Алишером Усмановым, выдвинувшим против него иск о защите чести и достоинства. Об этом он сообщил в ходе трансляции на своем YouTube-канале.

«Сегодня довольно много средств информации написали, что они готовы организовать какие-то дебаты. Обращаясь в том числе к Алишеру Бурхановичу Усманову, говорю, что я готов в них поучаствовать. Если вы не боитесь диалога, если готовы отвечать не в режиме видео по сети, а в режиме дебатов — пожалуйста, я этого не боюсь», — сказал Навальный.

18 мая Алишер Усманов записал обращение к интернет-аудитории накануне судебной тяжбы с Алексеем Навальным, который выступает ответчиком по иску о клевете на предпринимателя. В 12-минутной записи Усманов опровергает предъявленные ему обвинения. Позднее оппозиционер пообещал ответить «по пунктам» на это видео.

18 мая Люблинский суд Москвы должен начать подготовку к судебному разбирательству по иску Усманова к Навальному о защите чести и достоинства. Бизнесмен требует опровержения ряда публичных заявлений оппозиционера.