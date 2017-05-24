Навальный отказался считать стакан Усманова доказательством правоты миллиардера

Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал второе адресованное ему видеообращение бизнесмена Алишера Усманова. Ролик он опубликовал в среду, 24 мая, в частности, на своем сайте.

Политик выразил сожаление в связи с отказом предпринимателя от телевизионных дебатов и призвал его дождаться видеоответа на высказанные обвинения. Его также удивила обстановка, в которой Усманов записывает свои обращения. По наблюдению оппозиционера, никаких документов его оппонент не демонстрирует, а перед ним находится лишь «стол и стакан».

Под конец Навальный призвал бизнесмена перестать «накручивать лайки под своими видео». На момент написания заметки ролик Усманова, опубликованный 24 мая во «ВКонтакте», собрал 19,8 тысячи лайков, его просмотрели более 1,1 миллиона раз.

На видео предприниматель в очередной раз обвинил Навального во лжи и сравнил с Полиграфом Шариковым, героем книги Михаила Булгакова «Собачье сердце». Также он отказался от публичного диалога с оппозиционером. «И вообще, какие дебаты? Это все равно, что делать дебаты между правдой и ложью. У нас с тобой дебаты теперь будут в суде», — пригрозил он.

Первое видеообращение длительностью 12 минут Усманов опубликовал 18 мая. Он, в частности, напомнил, что дал разъяснения по предъявленным обвинениям и предоставил все доказательства, а также заявил, что никогда не участвовал в государственной приватизации, а все свои активы приобретал по высокой рыночной стоимости.

После появления ролика Навальный пообещал ответить миллиардеру «по пунктам», а затем заявил, что готов поучаствовать с ним в открытых дебатах на телевидении.

В начале марта было опубликовано расследование Фонда борьбы с коррупцией, основанного Навальным, о якобы связанных с премьер-министром Дмитрием Медведевым фондах. В частности, в материале утверждалось, что сокурсник главы правительства Илья Елисеев и аффилированный с ним фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок. Усманов все обвинения отверг, как и другие участники предполагаемой сделки — Елисеев и глава «Групп Ист Инвест» Илья Гаврилов.

Состояние Альшера Усманова, по данным Forbes на 2017 год, составляет 14,6 миллиарда долларов.