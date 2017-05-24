Усманов в новом обращении к Навальному сравнил его с Шариковым

Видео: Алишер Усманов / ВКонтакте

Бизнесмен Алишер Усманов записал второе видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному, которое он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» в среду, 24 мая.

Предприниматель начал со слов благодарности всем, кто посмотрел его первый ролик. «Что касается ответа Алексея Навального, я вообще-то ждал извинений, а не дебатов. А вместо этого услышал от него очередные оскорбления, ложь, дешевый популизм, разного рода такие заявления вроде "вы украли у нас руду", "а откуда у вас деньги первые?", "а вообще где первый миллион?" вопрос был», — отметил Усманов.

Он также сравнил оппозиционера с Полиграфом Шариковым, героем книги Михаила Булгакова «Собачье сердце». Этот персонаж, по словам бизнесмена, как и Навальный, «мечтал все отнять и поделить». «Но если Шариков просто глупый Шарик, необразованный демагог по книге, то ты идешь далеко. Ты не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун», — подчеркнул Усманов.

Кроме того, бизнесмен призвал Навального «сделать первый шаг». «Скажи: "ошибся я". Тебе полегчает, Алексей Полиграфович Навальный. И вообще, какие дебаты? Это все равно, что делать дебаты между правдой и ложью. У нас с тобой дебаты будут теперь в суде», — резюмировал Усманов.

Он напомнил, что дал разъяснения по предъявленным обвинениям и предоставил все доказательства. В ходе предыдущего видеообращения, опубликованного 18 мая, бизнесмен, в частности, заявил, что никогда не участвовал в государственной приватизации, а все свои активы приобретал на свободным рынке по высокой рыночной стоимости.

После появления ролика Навальный пообещал ответить Усманову «по пунктам», а затем заявил, что готов поучаствовать с ним в открытых дебатах на телевидении.

В начале марта было опубликовано расследование Фонда борьбы с коррупцией, основанного Навальным, о якобы связанных с премьер-министром Дмитрием Медведевым фондах. В частности, в материале утверждалось, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ним фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок. Усманов все обвинения отверг, как и другие участники сделки — Елисеев и глава «Групп Ист Инвест» Илья Гаврилов.