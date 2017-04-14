Фигурант расследования ФБК прокомментировал обвинения в свой адрес

Фонд «Дар», который упоминался в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о якобы связанных с премьер-министром России Дмитрием Медведевым активах, был создан без участия каких-либо официальных лиц. Об этом рассказал его руководитель Илья Елисеев в интервью «Коммерсанту», опубликованном в пятницу, 14 апреля.

Он назвал чушью информацию ФБК о том, что он якобы управляет собственностью председателя российского правительства. «Серьезные люди такой глупости не опубликуют, — заявил он. — Я не являюсь подчиненным премьер-министра, его "банкиром", "завхозом"».

Комментируя информацию о якобы участии «Дара» в реконструкции объектов недвижимости, которые посещают первые лица, Елисеев пояснил, что речь идет о представляющих культурную и историческую ценность постройках. Восстановление подобных объектов является приоритетом фонда, подчеркнул он.

В частности, в 2007-2010 годах «Дар» перечислил на восстановление музейно-паркового комплекса в Стрельне 1,7 миллиарда рублей, указал его руководитель. «Пример Стрельны вдохновил нас на то, чтобы повторить аналогичный опыт в другом регионе России. Мы рассматривали десятки различных вариантов, но в итоге остановили свой выбор на городе Плесе в Ивановской области», — отметил Илья Елисеев.

«На мой взгляд, Навальный получил от Усманова и Елисеева все ответы. Затевал он свои расследования для того, чтобы усилить свои позиции в качестве кандидата на выборы президента. Другого амплуа, кроме пламенного борца с коррупцией, у него нет», — заявил в беседе с «Лентой.ру», комментируя высказывания Елисеева, политолог Владимир Самойлов. По его мнению, Навальный «ожидал, что фигуранты его расследования будут просто молчать». «Однако на этот раз против него есть конкретные факты, которые к тому же будут рассмотрены в суде. И это очень хорошо – за свои слова нужно отвечать», — добавил политолог.

Ранее в пятницу сообщалось, что Елисеев намерен подать иски против оппозиционера Алексея Навального или основанного им ФБК в связи с обвинениями в причастности к коррупции.

Расследование ФБК было опубликовано в сети в начале марта. В нем утверждается, что сокурсник Медведева Елисеев и связанный с ним фонд «Соцгоспроект» получили от миллиардера Алишера Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью пять миллиардов рублей. Бизнесмен отверг все обвинения.