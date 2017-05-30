Представители Усманова анонсировали новые иски к Навальному

В пресс-службе бизнесмена Алишера Усманова прокомментировали новый видеоролик оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Rambler News Service.

«Особенно благодарны Навальному представители юридической службы за возможность много и плодотворно работать над подготовкой новых исковых заявлений. Конечно, потребуется некоторое время, чтобы, перестав смеяться, разобрать опус Навального, отделить правду от лжи, псевдоюридическую чушь от популистского пиара, но мы это обязательно сделаем», — заявили представители миллиардера.

В документах, представленных в ролике политика, допущены существенные неточности перевода как с английского, так и с русского языка, добавили в пресс-службе.

В видео, опубликованном 29 мая, Навальный заявил, что не боится Усманова. По словам оппозиционера, его не получится купить или запугать, и добавил, что провести этот видеодиалог ему несложно.

Тремя днями ранее в пресс-службе Усманова заявили, что он готов представить суду доказательства того, что обвинения Навального в его адрес являются ложными. По подсчетам представителей бизнесмена, оппозиционер солгал трижды.

Заочная полемика между оппозиционером и магнатом началась 18 мая с записанного Усмановым 12-минутного видео. В нем бизнесмен отверг обвинения, которые ему предъявил Навальный и основанный им Фонд борьбы с коррупцией в фильме о якобы связанных с премьер-министром Дмитрием Медведевым благотворительных и некоммерческих фондах. В тот же день Люблинский суд Москвы должен начать подготовку к судебному разбирательству по иску Усманова к Навальному о защите чести и достоинства.