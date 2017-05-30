Защита Навального попросила вызвать в суд Медведева

Защита оппозиционера Алексея Навального в суде по иску миллиардера Алишера Усманова заявила ходатайство о вызове премьер-министра Дмитрия Медведева в качестве свидетеля. Об этом политик написал в Twitter.

В свою очередь, как передает Rambler News Service, адвокат Усманова возражал против данной просьбы.

В итоге судья постановила: «Оставить данное ходатайство без рассмотрения на данной стадии».

После этого ответчик ходатайствовал о вызове первого вице-премьера Игоря Шувалова. В этой просьбе суд отказал.

Бизнесмен подал иск к Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) о защите чести и достоинства в апреле. Усманов, основатель USM Holdings, решил судиться из-за опубликованных в начале марта материалов ФБК, в которых утверждается, что он якобы передал участок с домом в селе Знаменское на Рублевско-Успенском шоссе в дар фонду «Соцгоспроект» в качестве взятки. Главой наблюдательного совета этого фонда, как отмечается, является Илья Елисеев — однокурсник премьер-министра Медведева.

Усманов объяснил, что обменял усадьбу в Знаменском на предложенную «Соцгоспроектом» землю площадью 12 гектаров рядом с его загородным домом на Рублевском шоссе. Однако, по словам Навального, участок в 12 гектаров, о котором говорит предприниматель, не имеет отношения к «Соцгоспроекту».

В своем иске, как передавала «Медиазона», бизнесмен требует опровергнуть заявления о том, что Усманов дал взятку Медведеву, а также Шувалову (данное утверждение про первого вице-премьера взято из расследования Навального 2012 года).

Медведев назвал якобы собранный на него компромат чушью.