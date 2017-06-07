Московские власти согласовали митинг против коррупции 12 июня  

Столичные власти согласовали митинг против коррупции 12 июня на проспекте Академика Сахарова в ответ на заявку директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова, передает РЕН ТВ.

«Планируем проведение мероприятия с 13:30 до 16:00 12 июня с заявленной численностью организаторов — до 15 тысяч человек», — заявил телеканалу руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

31 мая мэрия Москвы отказалась согласовывать аналогичную заявку оппозиционера Алексея Навального из-за того, что тот ранее привлекался к административной ответственности.