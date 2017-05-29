Участнику акции 26 марта продлили арест на полгода

Тверской суд Москвы на шесть месяцев продлил арест Станиславу Зимовцу, который обвиняется в нападении на полицейского во время акции протеста 26 марта. Он пробудет под стражей до 10 ноября, сообщает ТАСС.

Продлить срок требовала сторона обвинения. По мнению прокурора, мужчина может скрыться от следствия, совершить что-то противоправное или оказать давление на свидетелей.

Защита просила отклонить ходатайство на основании того, что Зимовец — ветеран боевых действий, служил в Чечне. Адвокаты также настаивали на дополнительном времени на изучение подсудимым материалов дела, которые составляют четыре тома.

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Обвиняемый заявил в суде, что «не собирается никуда бежать». «Я законопослушный гражданин, я нес службу в этой стране, служил этому обществу. Моя репутация безупречна», — сказал он, подчеркнув, что не признает вину.

Новое судебное слушание назначено на 5 июня.

Зимовец — один из пяти фигурантов дела 26 марта. Ранее обвинения в нападении на представителей власти предъявили Юрию Кулию, Александру Шпакову, Андрею Косых и Дмитрию Крепкину. Кулия приговорили к восьми месяцам колонии-поселения, Шпакова — к полутора годам колонии общего режима.

26 марта на Тверской улице в Москве прошел несогласованный с властями массовый митинг против коррупции, участие в котором приняли около 8-10 тысяч человек. По разным данным, полиция задержала 600-1000 человек. Во время акции один из сотрудников правоохранительных органов получил удар по голове — его увезли в больницу с черепно-мозговой травмой. Акции протеста прошли в тот же день также в десятках городов по всей России.