Обвиняемые в нападении на полицейских участники акции 26 марта пойдут под суд

Следственный комитет завершил расследование уголовных дел в отношении двух участников несанкционированной акции 26 марта 2017 года в Москве, обвиняемых в нападении на сотрудников правоохранительных органов. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 28 апреля.

Юрию Кулию и Станиславу Зимовцу предъявлены обвинения по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По данным следствия, во время несогласованного мероприятия на Пушкинской площади Зимовец «бросил кирпич в сотрудника Росгвардии, причинив ему физическую боль». Кулий, как полагает следствие, совершил нападение на сотрудника полиции.

Их вина подтверждается «совокупностью собранных доказательств, показаниями свидетелей, самих обвиняемых, видеозаписями и иными данными», — говорится в пресс-релизе.

Уголовные дела Кулия и Зимовца направлены в прокуратуру для утверждения обвинительных заключений, а затем будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Они были арестованы 13 апреля по ходатайству СК. По делу о беспорядках на несанкционированном митинге 26 марта проходят еще два человека: Александр Шпаков 1977 года рождения и Андрей Косых 1986 года рождения. Им также вменяется применение насилия в отношении полицейских.

26 марта на Тверской улице в столице прошел несогласованный с властями массовый митинг против коррупции, участие в котором, по официальным оценкам, приняли 8-10 тысяч человек. По разным данным, на митинге были задержаны от 600 до тысячи человек. Во время акции один из ее участников нанес удар по голове сотруднику полиции. С черепно-мозговой травмой пострадавший был госпитализирован. Московские власти предлагали организаторам альтернативные площадки для проведения демонстрации, но эти варианты их не устроили.