Сотруднику Росгвардии брызнули газом в лицо на Тверской

В ходе несогласованного митинга на Тверской улице в Москве пострадал сотрудник Росгвардии. Один из участников акции распылил ему в лицо перцовый баллончик, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Сейчас силовика осматривают врачи, добавил собеседник агентства.

Кроме того, газ раздражающего действия был распылен на Пушкинской площади. Устанавливается личность сделавшего это человека, сообщил «Интерфаксу» источник в московской полиции.

Как заявляли в столичной мэрии, несанкционированный митинг на Тверской было решено пресечь. «Сторонники оппозиционера Алексея Навального пошли на откровенную провокацию, они собрались в центре столицы и выкрикивают лозунги», — отмечал глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Самого Навального, призывавшего своих сторонников выйти на Тверскую, задержали в подъезде его дома. Ему вменяются два правонарушения: повторное нарушение правил организации митингов (часть 8 статьи 20.2 КоАП) и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП). На оппозиционера составят административные протоколы.

Несанкционированный митинг на Тверской начался около полудня 12 июня, там же сейчас проходит фестиваль реконструкции «Времена и эпохи. Собрание», в рамках которого на улице появились баррикады и противотанковые заграждения. Согласованная соратниками Навального акция на проспекте Сахарова уже завершилась, передает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД. В ней, по данным силовиков, приняли участие 1,8 тысячи человек.