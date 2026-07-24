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23:00, 24 июля 2026Бывший СССР

Главком сил беспилотных систем ВСУ испугался быть пойманным российскими военными

Главком сил БС ВСУ Мадьяр усилил меры своей безопасности из страха быть выслеженным ВС РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Главком сил беспилотных систем (БС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди с позывным Мадьяр испугался за свою жизнь и усилил меры безопасности, чтобы его не выследили российские военные. Подробности приводит RT.

«Роберт Бровди минимально использует мобильную связь из страха, что его местоположение отследят российские военные. Также он почти не покидает защищенные командные пункты», — отмечает издание.

Мадьяр усилил меры своей безопасности и своей семьи, поскольку в России против него завели уголовное дело о теракте, уточнил источник в силовых структурах. Также на сайтах его подразделения (Nemesis, «К-2» и «Птицы Мадьяра») опубликовали новые вакансии: полиграфологов, специалистов по служебным расследованиям и аналитиков по безопасности. Набор открыли с весны 2026 года.

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