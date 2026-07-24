Главком сил беспилотных систем ВСУ испугался быть пойманным российскими военными

Главком сил БС ВСУ Мадьяр усилил меры своей безопасности из страха быть выслеженным ВС РФ

Главком сил беспилотных систем (БС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди с позывным Мадьяр испугался за свою жизнь и усилил меры безопасности, чтобы его не выследили российские военные. Подробности приводит RT.

«Роберт Бровди минимально использует мобильную связь из страха, что его местоположение отследят российские военные. Также он почти не покидает защищенные командные пункты», — отмечает издание.

Мадьяр усилил меры своей безопасности и своей семьи, поскольку в России против него завели уголовное дело о теракте, уточнил источник в силовых структурах. Также на сайтах его подразделения (Nemesis, «К-2» и «Птицы Мадьяра») опубликовали новые вакансии: полиграфологов, специалистов по служебным расследованиям и аналитиков по безопасности. Набор открыли с весны 2026 года.