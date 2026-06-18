Названы три главные цели для устранения после атаки ВСУ на Москву

Военный эксперт Дандыкин призвал устранить Сырского, Буданова и Бровди

России необходимо устранить главу офиса президента (ОП) Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), командующего Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди с позывным Мадяр и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Такие цели после масштабного налета украинских дронов на Москву назвал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с MK.RU.

«Нам нужно сровнять с землей значимые военные объекты на территории противника. И бить не "в ответ" на атаки противника на Москву, а крушить регулярно и не предупреждать. Просто выявлять цели и бить по ним», — сказал Дандыкин.

Он также призвал целенаправленно уничтожать те комплектующие для оружия, которые завозятся с европейских и американских заводов и собираются на территории Украины. По его словам, нужно бить не просто по производству, но и по местам подготовки операторов дронов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал усилить наступление в зоне проведения СВО на фоне атак на Москву и регионы России. Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил о необходимости «начать воевать всерьез».

О массированной атаке ВСУ на Москву стало известно ночью 18 июня. Налет украинских беспилотников признали самым крупным за два года. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в результате атаки московский НПЗ получил повреждения. Помимо этого, ВСУ ударили по Московской области — в регионе пострадали 17 человек.