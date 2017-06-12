Задержан распыливший баллончик в лицо росгвардейцу участник акции на Тверской

Участник несанкционированного митинга на Тверской улице в Москве, распыливший в лицо сотруднику Росгвардии газовый баллончик, задержан. Об этом ТАСС сообщили в департаменте по взаимодействию со СМИ федеральной службы.

Там уточнили, что пострадавший росгвардеец получил ожог глаза. Силовику оказана медицинская помощь.

По словам главы департамента региональной безопасности Москвы Владимира Черникова, власти и правоохранительные органы не допустили нарушения общественного порядка в центре столицы. «Провокаторам не удалось создать прецедент, испортив праздник всем людям», — сказал чиновник «Интерфаксу».

Черников заверил, что полиция не ведет «тотальную чистку», но идет точечная работа против провокаторов.

По данным гражданских активистов, которые приводит «Интерфакс», задержано порядка 200 демонстрантов. Официальной информации по этому поводу пока не поступало.

Несанкционированная акция сторонников Алексея Навального на Тверской началась около полудня 12 июня, там же сейчас проходит фестиваль реконструкции «Времена и эпохи. Собрание», в рамках которого на улице появились баррикады и противотанковые заграждения. Сам оппозиционер, призвавший своих сторонников выйти на Тверскую вместо проспекта Сахарова, был задержан в подъезде своего дома за неповиновение полицейским и повторное нарушение правил организации митингов.

Согласованная с властями акция на проспекте Сахарова завершилась. По информации МВД, в ней приняли участие 1,8 тысячи человек. Помимо этого,12 июня антикоррупционные митинги проходят в десятках городов по всей России.