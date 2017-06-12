По факту нападения на бойца Росгвардии на Тверской возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» после того, как два участника акции оппозиции на Тверской улице в Москве распылили газовый баллончик в лицо бойцам Росгвардии. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Он рассказал, что в момент задержания два молодых человека распылили слезоточивый газ и попытались скрыться, но это им не удалось. Они были доставлены в один из столичных ОМВД, однако затем их перевезли в здание Главного следственного управления СКР по Москве.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанных, добавил собеседник «Ленты.ру».

Официальные лица эту информацию пока не комментируют.

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Кроме того, источник сообщил, что несколько человек, как участники акции, так и сотрудники правоохранительных органов, получили различные травмы, известно, что четыре человека доставлены в больницы.

По данным мэрии, на Тверскую улицу пришли около пяти тысяч сторонников оппозиции, 150 из них были задержаны.

В праздничных гуляньях в честь Дня России в Москве приняли участие около 2,5 миллиона человек.