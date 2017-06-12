«Дорогая наша Русь»

В понедельник, 12 июня, от Калининграда до Владивостока люди в пятнадцатый раз отмечают День России. Десять лет до этого, с 1992 года, праздник существовал под названием «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». Соответствующий документ был принят на первом съезде народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года. Объявленное выходным днем торжество стало отличным поводом для летних массовых гуляний. Репортаж о ходе празднования в подборке «Ленты.ру» из Instagram.
В Крыму отмечают День России Праздничные гуляния и концерты состоятся во всех крупных городах. #Ялта отмечает праздник с размахом #сднемроссии🇷🇺 #деньроссии2017 #крым 2017 #ялта2017 #спраздником #крымчане #жителиялты #севастопольцы ! #новостисевастополя #новостисевастополь #сайтсевастополя #севастополь2017 #взаимнаяподписка #севастопольскиесайты #крымсевастополь #sevastopolnews #sevastopol2017 #crimea2017 #f4f #юристысевастополч
Люберецкие кондитеры в #ДеньРоссии испекли торт цветов российского флага. В #Наташинскийпарк им угощали всех гостей праздника. Как отметил глава #городскойокругЛюберцы #ВладимирРужицкий @ruzhitskiyvp, суфлейный вишневый торт размером 1,5 метра на 60 сантиметров испекли кондитеры с большой любовью. «Мы надеемся, что он придется по вкусу горожанам и поздравляем с праздником», - сказал глава. #ЯРоссия #счегоначинаетсяродина #12июня #НашеПодмосковье