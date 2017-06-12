«Дорогая наша Русь»

В понедельник, 12 июня, от Калининграда до Владивостока люди в пятнадцатый раз отмечают День России. Десять лет до этого, с 1992 года, праздник существовал под названием «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». Соответствующий документ был принят на первом съезде народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года. Объявленное выходным днем торжество стало отличным поводом для летних массовых гуляний. Репортаж о ходе празднования в подборке «Ленты.ру» из Instagram.

Спортивные мероприятия в ПКиО г.Кашира!!! С Днём России !!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺#каширапарк #гокашира #сккашира #нашеподмосковье #живуспортом #деньроссии2017 A post shared by Евгений Пешков (@jendosp) on Jun 12, 2017 at 2:55am PDT

С Днём России 🇷🇺 Мой рисунок был очень популярен на этом празднике😍 #молодаягвардия #тюмень#деньроссии#деньроссии2017#деньроссиитюмень#молодаягвардиятюмень A post shared by ❤️Роллы и десерты❤️Тюмень❤️ (@domashniy_restoran) on Jun 12, 2017 at 1:58am PDT

С прекрасным праздником всех🎈 С Днём нашей любимой 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #russia #деньроссии #деньроссии2017 #любимаястрана A post shared by Привет всем Йоу От Мики Мауса🤘 (@dashkoy83) on Jun 12, 2017 at 2:07am PDT

А как вам эти нимфы? #парадцветов #деньроссии2017 A post shared by Цветочная мастерская в СПб (@booket_spb) on Jun 12, 2017 at 5:00am PDT

Фестиваль еды Нартхор #деньроссии2017 #нартхор #уармянейвкусныешашлыкиихоровац🇦🇲👍🏻 A post shared by Oksana (@ksuxa1012) on Jun 12, 2017 at 4:43am PDT

Веселые военные люди🏅🏆#деньРоссии2017 A post shared by 🎀Natasha🎀 (@ms_nikolaeva) on Jun 12, 2017 at 4:40am PDT

#ДеньРоссии2017# A post shared by Анастасия Наумова (@naumovanastena1803) on Jun 12, 2017 at 4:35am PDT

#Moscow #russia #knights A post shared by Victoria (@frealin) on Jun 12, 2017 at 5:12am PDT

Саранску -376 ! #деньгорода #саранск #мордовия #деньроссии #сегодня A post shared by Известия Мордовии (@izvmor) on Jun 12, 2017 at 5:21am PDT

Repost from @korstonserpukhov @TopRankRepost #TopRankRepost С праздником друзья!!!! #мост #корстонсерпухов #корстон #Серпухов #деньроссии 😂✌️✌️ A post shared by Oksana Sirotkina (@sirotkina_oksana) on Jun 12, 2017 at 5:18am PDT

Казанские автомобилисты поздравляют с Днем России огромным флагом, выстроенным из автомобилей! 🇷🇺 . #ДеньРожденияСтраны #МояЛюбимаяСтрана #яРоссия #Казань #РеспубликаТатарстан #НашаРеспублика A post shared by Республика Татарстан (@tatarstan_official) on Jun 11, 2017 at 11:33pm PDT

Первый в мире четырехмоторный самолет «Гранд Балтийский» конструкции Игоря Сикорского (1913) #деньроссии #тверская A post shared by Илья Трофименко (@trofimenkoilia) on Jun 12, 2017 at 3:52am PDT

A post shared by Наталья Михайлова (@natusik681) on Jun 12, 2017 at 5:28am PDT