«Дорогая наша Русь»

Спортивные мероприятия в ПКиО г.Кашира!!! С Днём России !!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺#каширапарк #гокашира #сккашира #нашеподмосковье #живуспортом #деньроссии2017

A post shared by Евгений Пешков (@jendosp) on Jun 12, 2017 at 2:55am PDT