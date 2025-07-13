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11:52, 13 июля 2025Россия

В российском регионе мужчина вынырнул из озера и попал под винт катера

В Бурятии мужчина вынырнул из Гусиного озера и попал под винт катера
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shimon Bar / Shutterstock / Fotodom  

В Республике Бурятия отдыхающий на Гусином озере в Селенгинском районе попал под винт катера. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел 12 июля около 17:00 по местному времени (около 12:00 по московскому времени). Катер наехал на мужчину, когда тот вынырнул из воды.

«38-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу Гусиноозерска с рваными ранами лица. У него также повреждено плечо. Водителя катера задержали», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что на Волге перевернулся и пошел ко дну прогулочный катер. Инцидент произошел в Самарской области.

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