Российским спортсменам запретили публиковать флаг страны в соцсетях

Российским спортсменам на ЧМ запретили публиковать в соцсетях флаг страны

Российским спортсменам, которые выступают на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, запретили публиковать в соцсетях флаг страны. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщает ТАСС.

В Международной федерации плавания (World Aquatics) заявили, что по условиям предоставления нейтрального статуса россиянам запрещено связывать себя со страной даже в соцсетях. В частности, им нельзя публиковать эмодзи флагов и других национальных символов. Те же ограничения распространяются на белорусских спортсменов.

На ЧМ в Сингапуре должны выступить около ста российских и белорусских атлетов. Представители обеих сборных участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе. Помимо ограничений на публикации в соцсетях, спортсменам запрещено комментировать «какой-либо конфликт, какую-либо страну, находящуюся в состоянии конфликта, или любую тему, которая могла бы связать их участие в ЧМ со страной, находящейся в состоянии конфликта».

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. На турнире будет разыграно 77 комплектов медалей. Россияне представлены в плавании, плавании на открытой воде, синхронном плавании и прыжках в воду.