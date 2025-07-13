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11:16, 13 июля 2025Россия

Армия России выбила ВСУ из населенного пункта в ДНР

Рогов: Армия России выбила ВСУ из села Грушевское в ДНР
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Александр Река / ТАСС

Армия России выбила солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Грушевское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Наши войска выбили боевиков ВСУ из села Грушевское», — сказал политик в интервью российскому информационному агентству.

Уточняется, что Грушевское расположено на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью Украины. В том же районе уже были освобождены населенные пункты Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное.

Ранее сообщалось, что ВСУ фактически потеряли контроль над селом Каменское в Запорожской области. 11 июля военный блогер Борис Рожин заявил, что присутствие украинских солдат сохранялось только у северных окраин населенного пункта.

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