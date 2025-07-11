Стало известно о потере контроля ВСУ над крупным селом на берегу Днепра

Рожин: ВСУ фактически потеряли контроль над Каменским в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически потеряли контроль над селом Каменское в Запорожской области. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad.

«По сообщениям с фронта, Каменское практически полностью зачищено, противник сохраняет присутствие у северных окраин, но фактически Каменское им потеряно», — заметил он.

Линия фронта возле Каменского на левом берегу Днепра практически не двигалась с весны 2022 года. Однако в последнее время за населенный пункт развязались бои. Теперь же, по словам Бориса Рожина, после взятия Каменского может начаться медленное продвижение к Запорожью, который находится всего в 35 километрах от села.

Ранее об отступлении ВСУ из Каменского рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, украинские подразделения отходят к Степногорску.

