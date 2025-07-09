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02:29, 9 июля 2025Бывший СССР

Рогов рассказал о продвижении ВС России в Запорожской области

Рогов: ВС России выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из из Каменского в Запорожской области, вынудив украинскую армию отступить в сторону Степногорска. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Наши войска выбили подразделения противника из Каменского. Украинские боевики отступили в сторону Степногорска», — рассказал Рогов.

Ранее сообщалось, что украинский аналитический паблик Deep State, вопреки позиции ВСУ, настаивает на переходе села Лобковое в Запорожской области под контроль ВС России.

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