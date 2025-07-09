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01:01, 9 июля 2025Бывший СССР

Украинские аналитики вопреки позиции ВСУ заявили о потере села в Запорожской области

Deep State настаивает на переходе села Лобковое под контроль ВС России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинский аналитический паблик Deep State, вопреки позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), настаивает на переходе села Лобковое в Запорожской области под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Украинские аналитики отмечают, что на этом участке Российская армия имеет преимущество, что при поддержке дронов позволяет «производить поражение как по бойцам, так и по любому передвижению».

«Постоянным давлением они смогли занять Лобковое и закрепиться в нем. Обходили они его со всех сторон», — сообщили аналитики.

Ранее российские военнослужащие в результате удара по территориальному центру комплектации (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Запорожье уничтожили более десятка его сотрудников. Рогов назвал последние удары российских войск по ТЦК помощью украинцам в сопротивлении насильственной мобилизации.

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