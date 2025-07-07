Российские войска уничтожили около десятка сотрудников военкомата в Запорожье

Рогов заявил об уничтожении около десятка сотрудников военкомата в Запорожье

Российские войска в результате удара по территориальному центру комплектации [ТЦК, аналог военкомата на Украине] в Запорожье уничтожили более десятка его сотрудников. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Удар пришелся по зданию областного военкомата в Запорожье. Согласно подтвержденной на местах информации, ликвидировано около десяти сотрудников ТЦК», — заявил Рогов.

Он назвал последние удары российских войск по ТЦК помощью украинцам в сопротивлении насильственной мобилизации.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России поразили областные ТЦК в Харькове и Запорожье. На Украине признали наличие пострадавших среди сотрудников военкоматов в обоих городах.