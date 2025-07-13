Россияне стали позже вступать в брак

«Реестр ЗАГС»: Средний возраст женихов и невест в России вырос на 2,5 года

За последние пять лет средний возраст женихов и невест в России заметно увеличился. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на данные информационно-аналитического портала «Реестр ЗАГС».

Так, средний возраст невест и женихов в России с 2021-го вырос на 2,5 года — с 30,7 до 33,2 года и с 32,8 до 35,3 года соответственно. Показатели стабильно увеличиваются не первый год, поясняют аналитики. Они связывают подобную тенденцию с изменениями в приоритетах молодежи, а также с общими социально-экономическими факторами.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные участников рынка сообщила, что средние траты россиян на образы жениха и невесты в 2025 году составили порядка 46 тысяч рублей. В 2024-м минимальные траты на подготовку к бракосочетанию в стране оценивались в 55 тысяч.

При этом за последнее время россияне стали гораздо чаще вести приготовления к свадьбе в интернете. Привычный же прежде традиционный поход в магазин стремительно утрачивает популярность и перестает восприниматься в качестве обязательного ритуала в преддверии торжества. На этом фоне граждане стали активно покупать свадебные товары на различных маркетплейсах и в онлайн-магазинах.