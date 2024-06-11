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08:55, 11 июня 2024Экономика

Названы минимальные расходы на свадьбу в России в 2024 году

Минимальный бюджет на свадьбу в России в 2024 году составит 55 тысяч рублей

Фото: Kate Kjeldgaard / Unsplash

В 2024 году минимальные расходы на свадьбу в России составили 55 тысяч рублей. Необходимый бюджет на праздник назвали аналитики кошелька «ЮMoney» и аналитического ресурса «Чек Индекс», пишут «Известия».

Средние траты на свадебное платье выросли на пять процентов по сравнению с прошлым годом, до 26 710 рублей, при этом число таких покупок с 1 апреля по 31 мая увеличилось на два процента. На восемь процентов чаще за тот же период россияне стали приобретать мужские костюмы для свадьбы, а их цена поднялась до 7 510 рублей (плюс пять процентов).

Букет невесты подорожал на восемь процентов, до 2 910 рублей, а стоимость шампанского подскочила сразу на 13 процентов, до 459 рублей. На 10 процентов чаще стали покупать обручальные кольца, но стоимость покупки выросла на пять процентов, до 8 740 рублей. Итоговый средний чек минимального свадебного набора, таким образом, вырос на пять процентов по сравнению с 2023 годом и составил 55 069 рублей, подсчитали эксперты.

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Руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова отметила, что минимальный свадебный набор дорожал медленнее годовой инфляции, которая составила 8,17 процента. Она рассказала, что среди россиян набирают популярность свадьбы без гостей, при этом молодожены более активно планируют свадебные путешествия.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин спрогнозировал, что темпы роста инфляции в страну будут замедляться. Он подчеркнул, что положительные изменения в инфляционной динамике будут происходить «потихонечку».

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