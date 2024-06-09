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16:23, 9 июня 2024Экономика

Орешкин дал прогноз о росте инфляции в России

Замглавы администрации президента РФ Орешкин: инфляция будет замедляться

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Темпы роста инфляции в России будут замедляться. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Ответ чиновника на соответствующий вопрос опубликован в Telegram-канале репортера.

Орешкин подчеркнул, что положительные изменения в инфляционной динамике будут происходить «потихонечку».

На вопрос о том, как существующие кредитные ставки повлияют на желание банков выдавать россиянам льготную ипотеку, Орешкин ответил, что программа будет ограничена. «Она будет заточена на поддержку, в первую очередь, на поддержку семей с детьми», — сказал замглавы администрации президента.

Ранее в Центробанке пообещали не допустить стагфляции в экономике.

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      Алан Босиков
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