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20:51, 7 июня 2024Экономика

В ЦБ пообещали не допустить в России стагфляции

В ЦБ заявили, что не допустят стагфляции в российской экономике
СюжетСнижение ставки по кредитам:
Алексей Заботкин

Алексей Заботкин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Банке России пообещали не допустить стагфляции в экономике страны, сообщает «Прайм».

Зампред регулятора Алексей Заботкин дал на пресс-конференции соответствующий ответ на вопрос о возможности такого варианта развития событий в случае, если ЦБ не сможет справиться с ростом цен, а текущая модель роста ВВП окажется исчерпанной.

Стагфляцией называют положение дел, при котором экономический спад (стагнация) сочетаются с инфляцией.

«Мы будем принимать те решения по ключевой ставке, которые необходимы, чтобы в экономике формировалась та траектория роста кредита, совокупного спроса и в конечном счете инфляции, которая согласуется с потенциальными возможностями экономики и в итоге приведет к низкой инфляции и сбалансированному росту», — сказал Заботкин.

Совет директоров Банка России принял в пятницу решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, хотя и рассматривал варианты с ее повышением вплоть до 18 процентов. Ключевая ставка Центробанка держится на нынешнем уровне уже в течение полугода — с декабря 2023 года, до этого в рамках борьбы с ростом цен ее подняли за пять месяцев более чем в два раза, с 7,5 до 16 процентов.

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      Дмитрий Воронин
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