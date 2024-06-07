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20:06, 7 июня 2024Экономика

ЦБ рассматривал возможность резкого повышения ключевой ставки

Набиуллина: Банк России рассматривал повышение ключевой ставки до 18 %

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Совет директоров Банка России, решивший сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, рассматривал на заседании в пятницу, 7 июня, варианты с ее повышением вплоть до 18 процентов, рассказала на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Помимо сценария, который в итоге был принят, обсуждалось также повышение на 1 или 2 процентных пункта, уточнила она. Набиуллина указала, что «в этот раз количество мнений о том, что надо подумать о повышении ставки, было больше».

По ее словам, за последнее время вероятность сценария, при котором потребуется такое повышение, выросла. В ЦБ отметили, что оно может произойти уже в июле 2024 года.

Ключевая ставка Центробанка держится на нынешнем уровне уже в течение полугода — с декабря 2023 года, до этого в рамках борьбы с ростом цен ее подняли за пять месяцев более чем в два раза, с 7,5 до 16 процентов. По итогам сегодняшнего заседания в регуляторе указали, что сохранение жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) потребуется для возвращения годовой инфляции к целевому уровню в 4 процента. Теперь достижения этого показателя в ЦБ ожидают не раньше 2025 года.

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      Дмитрий Воронин
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