Набиуллина рассказала о пространстве для повышения ключевой ставки

ЦБ: говорить о снижении ключевой ставки рано, есть пространство для ее повышения

Поднимать вопрос о снижении ключевой ставки пока рано, сейчас есть пространство для ее повышения, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, говорить о пространстве для снижения ставки «можно будет только после того, как вопрос о повышении ставки уйдет из повестки».

Набиуллина уточнила, что за последнее время вероятность сценария, при котором потребуется такое повышение, выросла. «Мы ожидаем более продолжительный период "длинных" ставок, чем мы это ожидали в апреле», — сказала она.

Также в ЦБ отметили, что повышение ключевой ставки может произойти уже в июле 2024 года. В регуляторе указали, что сохранение жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) потребуется для возвращения годовой инфляции к целевому уровню в 4 процента. Теперь достижения этого показателя в ЦБ ожидают не раньше 2025 года.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. Показатель держится на нынешнем уровне уже в течение полугода — с декабря 2023 года, до этого в рамках борьбы с ростом цен ее подняли за пять месяцев более чем в два раза, с 7,5 до 16 процентов.