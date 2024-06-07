Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:49, 7 июня 2024Экономика

ЦБ допустил скорое повышение ключевой ставки

Банк России допустил повышение ключевой ставки на следующем заседании

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Банк России, решивший сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, допускает возможность ее повышения уже на ближайшем заседании совета директоров, говорится в пресс-релизе регулятора.

В сообщении отмечается, что для возвращения инфляции к цели в четыре процента потребуется существенно более продолжительный период поддержания жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), чем прогнозировалось ранее. Теперь достижения этого показателя в ЦБ ожидают в 2025 году.

Ставка держится на нынешнем уровне 16 процентов уже в течение полугода — с декабря 2023 года, до этого в рамках борьбы с ростом цен ее подняли за пять месяцев более чем в два раза, с 7,5 до 16 процентов.

Повышения ключевой ставки в этот раз ожидали многие аналитики и представители банковского сектора. На ужесточение ДКП намекал и сам регулятор — в мае опрошенные им экономисты подняли прогнозируемый среднегодовой размер ключевой ставки до 15,9 процента, в результате чего показатель вплотную приблизился к ее нынешней величине.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по вопросу о ключевой ставке состоится 26 июля.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Следствие заявило, что генерал Попов дал показания на других участников хищения. Его адвокат все отрицает

      Оценен эффект от налоговых изменений на рост цен в России

      На Западе назвали главную цель китайской лунной программы

      Ковальчук заявил о способности России превратить США в радиоактивный пепел

      ЦБ сообщил о быстрых темпах роста российской экономики

      МИД России не увидел в швейцарском саммите по Украине ничего общего с миром

      Доверие украинцев к Зеленскому резко снизилось

      В Москве снесли одобренный Лужковым арт-объект

      В Москве задержали учинившего в парке расправу над пенсионером россиянина

      Минобороны назвало использованное Украиной для удара по Луганску оружие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше