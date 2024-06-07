ЦБ допустил скорое повышение ключевой ставки

Банк России допустил повышение ключевой ставки на следующем заседании

Банк России, решивший сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, допускает возможность ее повышения уже на ближайшем заседании совета директоров, говорится в пресс-релизе регулятора.

В сообщении отмечается, что для возвращения инфляции к цели в четыре процента потребуется существенно более продолжительный период поддержания жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), чем прогнозировалось ранее. Теперь достижения этого показателя в ЦБ ожидают в 2025 году.

Ставка держится на нынешнем уровне 16 процентов уже в течение полугода — с декабря 2023 года, до этого в рамках борьбы с ростом цен ее подняли за пять месяцев более чем в два раза, с 7,5 до 16 процентов.

Повышения ключевой ставки в этот раз ожидали многие аналитики и представители банковского сектора. На ужесточение ДКП намекал и сам регулятор — в мае опрошенные им экономисты подняли прогнозируемый среднегодовой размер ключевой ставки до 15,9 процента, в результате чего показатель вплотную приблизился к ее нынешней величине.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по вопросу о ключевой ставке состоится 26 июля.