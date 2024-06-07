ЦБ допустил скорое повышение ключевой ставки

Банк России, решивший сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, допускает возможность ее повышения уже на ближайшем заседании совета директоров, говорится в пресс-релизе регулятора.
В сообщении отмечается, что для возвращения инфляции к цели в четыре процента потребуется существенно более продолжительный период поддержания жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), чем прогнозировалось ранее. Теперь достижения этого показателя в ЦБ ожидают в 2025 году.
Ставка держится на нынешнем уровне 16 процентов уже в течение полугода — с декабря 2023 года, до этого в рамках борьбы с ростом цен ее подняли за пять месяцев более чем в два раза, с 7,5 до 16 процентов.
Повышения ключевой ставки в этот раз ожидали многие аналитики и представители банковского сектора. На ужесточение ДКП намекал и сам регулятор — в мае опрошенные им экономисты подняли прогнозируемый среднегодовой размер ключевой ставки до 15,9 процента, в результате чего показатель вплотную приблизился к ее нынешней величине.
Следующее заседание совета директоров ЦБ по вопросу о ключевой ставке состоится 26 июля.