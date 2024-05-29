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19:06, 29 мая 2024Экономика

Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по ключевой ставке в 2024 году

Опрошенные ЦБ РФ аналитики ожидают ключевую ставку в 2024 году на уровне 15,9 %

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Опрошенные Центробанком (ЦБ) РФ аналитики в мае подняли прогнозируемый среднегодовой размер ключевой ставки на 1 процентный пункт (п.п.), в результате чего показатель вплотную приблизился к ее нынешней величине, составив 15,9 процента. Итоги опроса на сайте приводит Банк России.

Ожидания опрошенных регулятором 27 экономистов по средней ключевой ставке выросли и в отношении двух последующих лет — в прогнозе на 2025 год ее размер составил 12,4 процента годовых, что сразу на два п.п. больше, чем по результатам предыдущего варианта, на 2026-й год — 9,4 процента, с ростом на 1,3 п.п.

Аналитики также ожидают в 2024 году более высоких уровней инфляции — 5,5 процента против апрельских 5,2 процента и роста ВВП — 2,9 процента в сравнении с 2,1 процента месячной давности.

Ключевая ставка ЦБ уже несколько месяцев находится на уровне 16 процентов. До этого показатель за полгода вырос более чем в два раза, с 7,5 процента.

Наряду с ускорением инфляции и ростом инфляционных ожиданий в России сохраняются высокие темпы кредитования — как корпоративного, так и потребительского. Между тем именно охлаждение кредитования было одним из условий смягчения денежно-кредитной политики, которое не исключалось в прогнозах регулятора на вторую половину 2024 года.

При этом глава Центробанка ранее не исключала и нового повышения ставки, отметив, что такой шаг не является базовым вариантом. По словам первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова, чтобы понизить инфляцию до ожидающихся ЦБ 4,3-4,8 процента, ключевую ставку нужно поднять выше.

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      Дмитрий Воронин
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