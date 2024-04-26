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15:55, 26 апреля 2024Экономика

Набиуллина намекнула на возможный рост ключевой ставки

Глава ЦБ Набиуллина заявила о возможности нового повышения ключевой ставки
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Центробанк России не исключает нового повышения ключевой ставки, у такого шага есть сторонники, но сейчас он не является базовым вариантом. Об этом на пресс-конференции по итогам совета директоров заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Трансляция мероприятия проводится на YouTube-канале ЦБ.

По ее словам, пойти на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) придется в том случае, если рост спроса на товары и услуги будет стабильно и значительно превышать возможности расширения производства. На перегрев экономики укажут новое расширение потребительской активности и кредитования, а также ужесточение дефицита кадров.

В то же время Набиуллина подчеркнула, что основным в регуляторе считают вариант, в рамках которого текущего уровня ставки в 16 процентов будет достаточно для разворота тенденции. Это значит, что снизить ставку можно будет уже во втором полугодии.

Ранее в пресс-релизе ЦБ сообщил о повышении прогноза по среднему уровню ставки на 2024 год, который теперь составляет 15-16 процентов. Также был ухудшен прогноз по инфляции до 4,3-4,8 процента, что объясняется более сильным действием проинфляционных факторов, чем ожидалось ранее.

На этой неделе первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов предупредил, что ужесточение ДКП становится все более вероятным сценарием в связи с тем, что ставка на текущем уровне слишком слабо влияет на ситуацию, а перегрев экономики продолжается.

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      Платон Щукин
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