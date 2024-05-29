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12:14, 29 мая 2024Экономика

Ключевую ставку в России призвали поднять до 18 процентов

Первый зампред ВТБ призвал повысить ключевую ставку для борьбы с инфляцией

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Чтобы понизить инфляцию до 4,3-4,8 процента, ключевую ставку нужно поднять выше 16 процентов. К этому, как сообщает «Интерфакс», призвал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его словам, повысив ключевую ставку до 16 процентов, Центральный банк РФ смог сбить инфляцию с 11 до 6-7 процентов. Однако такого ужесточения оказалось недостаточно, чтобы достигнуть цели Банка России на конец 2024 года — снизить инфляцию до 4,8 процента.

Пьянов подчеркнул, что для успешной борьбы за устойчивое снижение инфляции Банку России стоило бы повысить ключевую ставку до 17-18 процентов и не снижать как минимум три года. Это заякорит инфляционные ожидания и изменит поведение экономических агентов. Пока же аналитики ВТБ ждут, что этот показатель останется на 16 процентах до конца 2024 года.

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До этого президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин признался, что не находит оснований для повышения ключевой ставки. Он не видит проблем в двузначной инфляции, потому что и при ней экономика неплохо росла.

А вот у Центрального банка появились дополнительные причины повысить ключевую ставку. Наряду с ускорением инфляции и ростом инфляционных ожиданий в стране сохраняются высокие темпы кредитования, как корпоративного, так и потребительского. Между тем именно охлаждение кредитования было одним из условий смягчения денежно-кредитной политики.

Инфляция же по итогам апреля ускорилась в 48 регионах России. В среднем она поднялась до 7,84 процента. По информации ЦБ, быстрее всего цены начали расти в Приволжском и Сибирском федеральных округах. В большинстве регионов стремительнее прочего дорожают бытовая химия и галантерея, медицинские товары и кондитерские изделия.

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