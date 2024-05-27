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10:55, 27 мая 2024Экономика

Глава ВТБ не увидел повода для повышения ключевой ставки

Глава ВТБ Костин не увидел оснований для повышения ключевой ставки Центробанка

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в интервью изданию «Фонтанка» сообщил, что не видит оснований для повышения ключевой ставки Центробанка, однако не берется предсказать решение совета директоров.

Он пошутил, что среди тех, кто принимает решение по ставке, много женщин, а у них может быть другая логика. А говоря серьезно, Костин указал, что не видит проблем даже в двузначной инфляции, потому что ранее и при ней наблюдался неплохой рост экономики.

С конца прошлого года ставка удерживается на уровне 16 процентов годовых, и сигналов для снижения нет. Следующее заседание, на котором будет принято решение по ней, состоится 7 июня.

О возможности нового ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) заговорили после выхода последних данных по инфляции и инфляционным ожиданиям, которые синхронно ускорились. На этом фоне зампред ЦБ Алексей Заботкин намекнул на возможность альтернативного сценария, предусматривающего рост ставки.

Ряд российских банков в последнее время подняли максимальные ставки по депозитам, рассчитывая успеть привлечь клиентов перед повышением ставки ЦБ до 17 процентов.

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      Платон Щукин
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