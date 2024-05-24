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14:58, 24 мая 2024Экономика

Центробанк раскрыл детали ускорения инфляции в России

Банк России сообщил об ускорении инфляции в апреле в 48 регионах
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По итогам апреля инфляция в России ускорилась в 48 регионах, в среднем она поднялась на 0,12 процентных пункта, до 7,84 процента. Об этом регулятор сообщил в своем Telegram-канале.

Быстрее всего цены начали расти в Приволжском (данные не опубликованы) и Сибирском (плюс 0,27 процентных пункта) федеральных округах, а вот в Южном федеральном округе идет обратный процесс — минус 0,19 процентных пункта. В Центральном федеральном округе инфляция достигла 7,71 процента после 7,57 процента в марте.

Касаясь деталей, в регуляторе указали, что в большинстве регионов быстрее прочих категорий дорожать начали товары для дома и ремонта, бытовая химия и галантерея, медицинские товары, кондитерская продукция и продукты животноводства. В то же время рост цен на услуги начал останавливаться. Заметнее всего тенденция проявляется в туристических и банковских услугах, хотя тарифы на мобильную связь поднялись во всех федеральных округах.

Накануне Центробанк сообщил о росте инфляционных ожиданий россиян (оценка инфляции, ожидаемой через год) с 11 процентов в апреле до 11,7 процента в мае. В основном динамика складывается из-за увеличения опасений граждан, не имеющих сбережений.

Инфляция и инфляционные ожидания входят в список основных причин, на основании которых регулятор принимает решение об уровне ключевой ставки. На этом фоне зампред ЦБ Алексей Заботкин намекнул, что на заседании совета директоров в июне может быть принято решение об ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП).

Ранее на этой неделе Минэкономразвития сообщило, что на неделе с 14 по 20 мая инфляция в России ускорилась, превысив восемь процентов, хотя недельная инфляция замедлилась до 0,11 процента.

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      Платон Щукин
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