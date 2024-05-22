Инфляция в России превысила восемь процентов

МЭР: годовая инфляция в России с 14 по 20 мая ускорилась с 7,91 до 8,03 процента

Годовая инфляция в России с 14 по 20 мая превысила восемь процентов. Об этом со ссылкой на обзор текущей ценовой ситуации Минэкономразвития РФ пишет ТАСС.

При этом за неделю инфляция замедлилась до 0,11 процента. Темпы роста цен на продовольственные товары снизились до 0,06 процента, на непродовольственные — до 0,07 процента. Инфляция в секторе услуг составила 0,27 процента. По сравнению с неделей с 7 по 13 мая, годовая инфляция ускорилась с 7,91 до 8,03 процента.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила предостережение эксперту, который спрогнозировал резкий рост цен на «самые ходовые и дешевые продукты» — до 10-30 процентов. В ведомстве объяснили, что такие высказывания могут спровоцировать участников рынка поднимать цены, а потребителей — поспешить за покупками. В совокупности эти факторы создадут ажиотажный спрос, а цены, как следствие, вырастут.