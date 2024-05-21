В России запретили прогнозы о резком росте цен на продукты

Российским экспертам запретили прогнозировать резкий рост цен на продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила предостережение эксперту, который спрогнозировал резкий рост цен на «самые ходовые и дешевые продукты» — до 10-30 процентов. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

В ведомстве объяснили, что такие высказывания могут спровоцировать участников рынка поднимать цены, а потребителей — поспешить за покупками. В совокупности эти факторы создадут ажиотажный спрос, а цены, как следствие, вырастут.

По всей видимости, экспертом стал генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков, который в комментарии порталу Ura.ru заявил, что официальная инфляция занижена, а рост цен на базовые продукты вскоре окажется заметно выше ожидаемого уровня — как раз 10-30 процентов.

По его мнению, ослабление рубля, которое произошло в прошлом году, острый дефицит на рынке труда и высокие процентные ставки не могут не отразиться на стоимости товаров. Пострадают от роста цен, по мнению аналитика, в первую очередь бедные слои населения.

ФАС не в первый раз направляет предостережение экспертам за прогнозы по поводу роста цен. Например, в сентябре прошлого года его получил председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Краснодарского края Александр Шипулин, предсказавший рост цен на свинину.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов объяснил грядущие изменения налоговой системы необходимостью найти деньги на повышение пенсий, увеличение социальных выплат, продление программы материнского капитала, строительство дорог и жилья, финансирование новых национальных проектов, а также решения других «важнейших для общества проблем».